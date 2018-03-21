Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть на Великдень

Українці відпочиватимуть під час свята Великодня три дні. Про це пише Урядовий кур’єр.

Цього року Великдень 2018 в Україні припадає на перший тиждень квітня. Це вважається дуже ранньою Пасхою. Найранішньою в Україні Пасха була 4 квітня 2010 року. Великдень є святом державним, тому передбачається додатковий вихідний.

«Цьогорічні великодні свята буде три вихідні з 7-го по 9-е квітня. За індивідуальними графіками працюватимуть представники сфери охорони здоров’я та правоохоронних органів.Приватні компанії також залишають за собою право на кількість вихідних для своїх співробітників», – йдеться у повідомленні видання.