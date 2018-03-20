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Лідер збірної України з біатлону може завершити кар'єру

Омелян Шевчук

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Цьогорічний лідер збірної України з біатлону Юлія Джима може завершити спортивну кар’єру у 27 років. Про це вона зізналася у коментарі журналісту Х-спорт після повернення в Україну і дострокового завершення сезону.

«Я думаю, що, швидше за все, це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла – треба йти далі», – сказала Юлія Джима.

Як відомо, на сьогодні Юлія Джима входить у ТОП-10 провідних біатлоністок світу.

Фото: Андрій Іванов

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