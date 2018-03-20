92% українців не проти працювати за кордоном

Згідно з результатами опитування 92% українців, які шукають роботу, готові працювати за кордоном. Найбільше людей цікавить робота у Німеччині, США, Канаді, Польщі та Чехії. Такі дані опитування Міжнародного кадрового порталу hh.ua.

Незважаючи на присутнє у більшості опитаних бажання попрацювати в іншій країні, практично кожен шостий не вжив жодних дій для виїзду за кордон. Більш охочі виїхати в основному вчать мову, готують документи для виїзду і моніторять пропозиції роботи.

Цілі трудової міграції відрізняються. 37% зазначили, що насамперед хочуть заробити грошей, працюючи у іншій країні. Ще третина розраховують згодом там залишитися. Майже кожен п’ятий охочий розглядає роботу за кордоном як цікавий життєвий досвід. Серед інших цілей фігурували: можливість подорожувати, а також забезпечити краще майбутнє для своїх дітей.

Багато хто готовий іти на компроміси щодо працевлаштування за кордоном. Так, 65% зазначили, що готові працювати не за фахом. Додатково навчатися заради роботи за кордоном готові більше ніж половина опитаних (55%). Більше третини респондентів повідомили, що готові працювати й на нижчій посаді, аби в іншій країні. Серед інших варіантів компромісів респонденти зазначали, що можуть працювати по 12 годин на день…

Дані були отримані в результаті опитування, проведеного Дослідницьким центром Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна у лютому-березні 2018 року. В опитуванні взяло участь 723 респонденти з різних регіонів України.