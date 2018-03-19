Небайдужих закликають допомогти врятувати життя дворічної дівчинки

Дворічна Соломійка Шарко, яка більше року хворіє на мієлодиспластичний синдром (МДС), рефлекторну анемію з надлишком бластів, потребує допомоги. Провести дівчинці трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора погодились в Італії. Необхідна сума, а це 130 тис. євро, є непідйомною для батьків та рідних, тому звертаються до небайдужих допомогти фінансово.

Як зазначили у прес-службі мерії Львова, вартість передтрансплантаційної підготовки, пошук донора, трансплантації та післятрансплантаційної підтримки становить 130 тис. євро.

«Мієлодиспластичний синдром це розбалансування роботи спинного мозку – він не виробляє тромбоцитів. За результатами трепанобіопсії кісточки з бедра Соломійки (забір біоматеріалу брали з двох боків), київські професори з дитячої онкології прийняли рішення про призначення хіміотерапії для Соломійки вже з понеділка 12.03.2018 року. Результати не втішні, спинний мозок Соломійки крім тромбоцитів перестав виробляти гемоглобін. Відбувається трансформація у мілоїдну лейкемію. За останні 25 років це другий випадок в Україні. «За таких обставин, якщо нічого не робити, ми втратимо дитину до трьох місяців…» – каже лікуючий лікар. Часу для виїзду за кордон на трансплантацію стало дуже мало – один місяць. Прийшла відповідь із клініки м.Турин (Італія) про те, що вони готові взяти Соломійку для проведення їй трансплантації кісткового мозку від неродинного донора», – розповіли небайдужі.

Номер картки для збору коштів: 4731219107903423 Шарко Сергій Васильович (тато).

Банк: ПАТ«ПРИВАТБАНК»

МФО 325321

ЄДПРОУ 41411833

Рахунок 26004053731145

Призначення: благодійний внесок на лікування Соломійки Шарко

Банк: ПАТ «КРЕДОБАНК»

МФО 325365

ЄДРПОУ 41411833

Рахунок 26008011024214

Призначення: благодійний внесок на лікування Соломійки Шарко