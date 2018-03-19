Львівщина прийматиме національний чемпіонат з гірських автоперегонів

Упродовж 30 березня – 1 квітня 2018 року на території Дрогобицького району (с. Модричі) та м. Трускавця відбудуться перший та другий етапи Чемпіонату України з гірських автоперегонів. Про це львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

«Трасу вже охрестили вітчизняним ралі Монте – Карло, а досвідчені спортсмени, які мали можливість ознайомитися зі схемою та ландшафтом, зазначають – це один з найскладніших етапів за всі 20 років проведення гірських перегонів в незалежній Україні. У списках учасників обов’язково значитимуться прізвища чемпіонів та справжніх метрів українського автоспорту», – йдеться у повідомленні.

За словами організатора змагань – директора Галицького Автомобільного клубу Сергія Єженкова, етапи у Трускавці та с. Модричі Дрогобицького району мають стати справжнім святом для спортсменів і глядачів. Активне сприяння організаторам виявила й місцева влада, як у підготовці спортивної складової, так і у створенні справжніх фан-зон з величезними моніторами, на яких усі бажаючі зможуть слідкувати за стартом та перебігом змагань.

Змагання відбуватимуться три дні поспіль:

30 березня – урочисте відкриття змагань о 19:00 год. на центральній площі м. Трускавця.

31 березня – перший етап чемпіонату України з гірських автоперегонів в м.Трускавець.

Характеристика:

Загальна довжина траси: 2800 метрів.

Зміна висот: 100 метрів

Особливість траси: дистанція пролягає центральною частиною міста і передбачає різку зміну покриття з асфальту на бруківку та крутий розворот автомобілів «ретардери» у центрі дистанції біля найбільшої глядацької зони (фан-зони).

Старт змагань: о 9:00 год.

Парк сервісу змагань: вул. Бориславська.

Того ж дня спортсмени перемістяться у селище Модричі, де вже 1 квітня відбудеться наступний етап гірського чемпіонату.

1 квітня – другий етап відбудеться в с. Модричі Дрогобицького району:

Характеристика:

Загальна довжина траси: 3000 метрів

Зміна висот: 50 метрів

Особливість траси: швидкісна «ходова» траса, що проходить крізь лісовий масив.

Старт змагань о 9:00 год.

Парк сервісу змагань: с. Модричі, санаторій «Нафтуся Прикарпаття».

Урочисте закриття автоперегонів відбудеться 1 квітня 2018 року о 19:00 на центральній площі міста Трускавця.