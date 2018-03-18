ОСТАННІ НОВИНИ

У Миколаєві застрелився колишній АТОшник – керівник місцевого аеропорту

|

У Миколаєві вчинив самогубство в.о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин.

 

Як повідомили в облуправлінні Нацполіціі, 29-річний Волошин застрелився у власній квартирі з бойового пістолета марки ПМ без номерних знаків.

Під час інциденту вдома була вся його родина.

На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Потерпілий був госпіталізований, але у лікарні помер від отриманих травм.

Зброю, з якої Волошин здійснив постріл, вилучено та направлено на проведення експертизи.

За фактом розпочато кримінальне провадження.

«За словами родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані і висловлював тривожні наміри», – зазначили у поліції.

Як зазначає місцеве видання «НикВести», аеропортом Волошин керував останні кілька місяців.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський “Боїнг МН17”, збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

Українська правда

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?
Соломія ГОЛОВІНА
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я сподіваються вивести на чис...

Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...