У Львові молодий електрик зазнав 35% опіків тіла

У важкому стані госпіталізований чоловік з опіками від ураження струму на розі вулиць Курмановича та Данила Апостола. Про це Львівському портаду повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили на «Гарячій лінії міста», на куті вулиць Курмановича та вулиць Данила Апостола диспетчер приватного підприємства виконував монтажні роботи на розподільчій електростанції, під час яких зазнав ураження електрострумом.

Чоловік, 27 років, отримав термічні опіки обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. Опіки – 35% тіла, 1-4 ступінь. Госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню. Стан важкий.