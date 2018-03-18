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Світовий банк розповів про афери українських банків

Омелян Шевчук

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Глава представництва Світового банку (СБ) в Україні,Білорусі та Молдові Сату Кахконен розповіла про шахрайські схеми українських банків. Про це вона повідомила в інтерв’ю НВ, пише Економічна правда.

 

«Що стосується банківського сектора, звичайні люди можливо не усвідомлюють, наскільки в цій сфері було поширене шахрайство. Були ті, хто збирав депозити у людей і клав ці гроші собі в кишеню або видавав у вигляді кредитів власним компаніям і пов’язаним особам. Значна частина цих грошей осіла на Кіпрі і в офшорах», – сказала вона.

За словами Кахконен, зараз важливо зробити так, щоб банки вели свій бізнес чесно, кредитували домогосподарства і компанії за розумними ставками.

Крім того, глава представництва СБ також нагадала про те, що в банківському секторі України дуже високий рівень непрацюючих кредитів.

«Частка поганих кредитів в Україні становить більше половини від загального портфелю. А це призводить до того, що банки не підвищують свої кредитні ставки, так як ризики неповернення великі», – сказала Кахконен.

«Тому рівень закредитованості приватного сектора дуже низький. Ми тісно співпрацюємо з Національним банком і Міністерством фінансів, щоб вирішити проблему поганих кредитів», – пояснила вона.

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