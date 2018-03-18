Лікувальні властивості перекису водню – міф?

Те, що рану можна помастити перекисом водню та це допоможе їй швидко загоїтися – міф. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами головного медика країни, 3% розчин перекису водню – який багато сімей використовують як засіб першої й часто єдиної допомоги при невеличких пораненнях – не загоює і не знезаражує рани.

«Якщо почитати спеціалізовану міжнародну літературу – ви не знайдете жодних доказів щодо ефективності 3% розчину перекису водню у процесі загоєння ран. Більш концентрований розчин (від 30% і вище) звісно подіє, проте тоді ви отримаєте хімічний опік», – повідомила Уляна Супрун.

Сумнівною також на думку медика є властивість розчину перекису водню знешкоджувати патогенні мікроорганізми та бактерії, оскільки є докази, що деякі мікроорганізми містять фермент каталази, яка дезактивує дію Н2О2.

«На самій інструкції 3% розчину перекису водню написано, що «при застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів». Перекис водню ефективний для механічного очищення рани – тобто з тим самим результатом ви можете промити її прохолодною або теплою проточною водою», – повідомила вона.

У жодному разі не можна обробляти перекисом водню глибокі рани.

«Глибокі рани тим більше не потрібно промивати розчином перекису, адже це загрожує виникненням емболії (кисень, який виділяється може потрапити до судин та перекрити проток крові)», – йдеться у повідомленні.

Водночас Уляна Супрун зауважує, що це не скасовує того, що перекис водню корисний в інших медичних цілях, наприклад, для очищення інструментів.

«Проте не має переконливих наукових підтверджень, що цей засіб допомагає захистити рану від зараження та допомогти загоїтися», – наголосила Уляна Супрун.