У Раді пропонують звільнити від оподаткування молодь до 27 років

Нардеп від «Слуги народу» Олексій Кучер зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2250, яким пропонує звільнити роботодавців від сплати єдиного соцвнеску за працівників, які не досягли 27-річного віку. Текст законопроєкту опублікований на сайті Верховної Ради, повідомляє УП.

Зазначається, що за таких осіб єдиний внесок сплачується за умови їх добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Автор законопроєкту також пропонує встановити нульову ставку податку на доходи фізосіб для працівників віком до 27 років.

У пояснювальній записці йдеться, що схожий підхід уже був застосований у світовій практиці.

«У Польщі задля вирішення проблеми з виїздом поляків на роботу до більш успішних країн було скасовано податок на доходи фізичних осіб для працівників, яким не виповнилося 26 років. Міжнародні експерти позитивно оцінили такий крок польської влади. У Польщі були встановлені граничні розміри доходу, до якого застосовується відповідна пільга. Водночас, в українських реаліях встановлення граничного розміру доходу для отримання податкових пільг призведе лише до залишення в тіні справжніх розмірів доходу населення», – заявляє Олексій Кучер.

За його словами, прийняття законопроєкту створить сприятливі умови для роботодавців у розрізі прийняття на роботу студентів та молодих спеціалістів, стимулюватиме українців залишатися працювати в Україні та призведе до детінізації ринку зайнятості і доходів населення.