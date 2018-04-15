Олег Мицик: «Юда, у якого начебто вимагав гроші керівник «Супутника», фігурує у інших справах по хабарах»

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Адвокат Олег Мицик про те, що Артем Степаненко, який звинуватив керівника «Супутника» Олександра Агашкова у вимаганні хабара і заявив у нього в поліцію, фігурує у аналогічних справах по хабарництву.

«Знайшов «сокирку під лавкою», тобто те, що повинно було виявитися неминуче! Наш «Юда» Артем Степаненко – системний агент! Його прізвище фігурує ще й у справі по хабарах у Галицькому відділі ДМС.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області …..,Летнянці А.Р., Мілінському А.І…… або іншому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області, який буде входити до групи слідчих у кримінальному провадженні №12017140000000598 від 19.07.2017, або за їх дорученням працівникам УСБУ у Львівській області, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ………. Галицького РВ у м. Львові ГУДМС України у Львівській області …….. з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, наданих……… грошових коштів у сумі 4000 грн., а саме вісім купюр номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями та номерами……; документів, що стосуються виготовлення біометричних паспортів для виїзду за кордон ….. Степаненко Артем Андрійович.; мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток.

Хабар вручався під контролем оперативників ще 8 лютого за прискорення виготовлення Артемкові біометричного паспорту.

І хай слідчий Мілінський попробує заперечити свою обізнаність про провокатора! Оголошуємо пошук нових випадків агентурної діяльності Артема!».

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