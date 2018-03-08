За словами пані Любові, люди приходять різні, але всіх їх об'єднує халатне ставлення до власного здоров'я.



«Менталітет наших громадян також потребує змін, бо жодної відповідальності ніхто не несе. Наші люди звикли, що хтось має відповідати, й хтось їм щось винен, а самі при цьому не хочуть виходити зі зони власного комфорту. В той же час за кордоном люди, які мають оформлену медичну страховку, дуже ретельно дбають про своє здоров'я (бо кожен страховий випадок потягне її здорожчання – ред.), вони і зуби почистять, і очі закапають, і зарядку зроблять, і побігають. У нас такі звички в людей проявляються зазвичай тоді, коли вони починають втрачати своє здоров'я», – говорить вона.



Чи часто до вас потрапляють важкі пацієнти? – перепитуємо.



«Сьогоднішній стан здоров'я населення настільки занедбаний, що ви навіть собі не уявляєте… І до цього всього додається соціальна напруга, яка загострена у нашій державі останні чотири роки (від початку окупації – ред.). Буває, що люди потрапляють на діагностику вже у вкрай важкому стані, бо у пріоритеті було навчання, весілля, діти та кар'єра, а не власне здоров'я. І особливо прикро, коли такі пацієнти знали про стан свого здоров'я, але злегковажили і загострили ситуацією. Тоді таких людей доводиться рятувати у прямому сенсі цього слова, і добре, коли підтримкою є родина. Але, на жаль, лікарі не Боги, і трапляються випадки, коли вже нічого не вдіяти», – розповідає лікар.



На цьому нашу розмову зухвало перериває розлючений пацієнт, бо йому «вже і негайно потрібно робити обстеження». Вгамувавши пристрасті, продовжуємо розмову.



На питання, як вдається впоратися із неадекватними людьми, Любов Поваляшко відповіла: «Усі люди, які мають серцево-судинні недуги, вже не можуть бути повністю адекватними… Часом буває так, що до нас потрапляють зовсім молоді люди у відчаї і з «букетом» проблем. Тож варто дбати про старість і своє здоров'я потрібно від народження. З моменту появи людини на світ, відразу запускається процес псування і втрата нашого здоров'я, а не його розвиток».



Після розмови із ехо-кардорграфом поспішаю до рентген-хірургічного відділення, бо виявилося, що там уже готуються до операції.

