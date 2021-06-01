В Академії сухопутних військ 600 майбутніх офіцерів готуються до випуску

Андрій Котенський

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У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочала роботу державна екзаменаційна комісія. Цьогоріч до випуску готуються 600 майбутніх офіцерів. Кампанію атестації очолює Командувач підготовки Командування Сухопутних Військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

У перший день роботи комісії на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки відбулось організаційне засідання її членів з керівництвом Національної академії.

У 2021 році до атестації залучається близько 600 курсантів-випускників. З них переважна більшість здобудуть освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», ще близько півсотні вихованців вишу отримають дипломи магістрів. Для оцінки рівня знань курсантів створено понад трьох десятків підкомісій, переважну кількість яких очолюють офіцери з бойових частин, в які, зокрема, і будуть скеровуватися для проходження подальшої служби молоді лейтенанти.

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Як і минулого року, цьогоріч робота ДЕК має низку особливостей. Через заходи із протидії непоширенню коронавірусної інфекції серед військового колективу, ось вже понад два місяці старшокурсники готуються до екзаменів на полігоні. Тут, у полях, вони проходили посилену підготовку, насамперед, вдосконалювали свої командирські навички і готувалися до прийняття посад у військах. Паралельно сідали за книжки, щоб пригадати й деякі теоретичні знання, які їм стануть у пригоді як під час самих іспитів, так і в подальшій службі.

До слова, на отримання диплому з відзнакою та золотої медалі претендують близько десятка курсантів, ще близько 50 є претендентами на отримання дипломів з відзнакою.

Слід зауважити, що за новою традицією проведення урочистого ритуалу випуску молодих лейтенантів відбудеться не в стінах видового навчального закладу у Львові, а на полігоні.

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