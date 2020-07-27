Львів вшанував пам’ять загиблих у Скнилівській трагедії

У понеділок, 27 липня, у Львові вшановували пам’ять загиблих у авіакатастрофі, яка сталась у 2002 році на військовому летовищі «Скнилів». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, у капличці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, що біля летовища, відслужили Божественну Літургію та парастас за загиблими. Опісля усі вирушили до «Сегменту пам’яті» на аеродромі. Там поклали квіти до могил та біля пам’ятного знаку на місці трагедії отці відслужили заупокійну панахиду. Також окропили пам’ятний знак.

Зазначимо, сім’ям загиблих в авіакатастрофі виплатять матеріальну допомогу. Цього року по 2 тисячі гривень отримають 57 людей. Загальна сума виплат становить 114 тис грн.

Як повідомляв Львівський портал, 27 липня минає 18 років з того трагічного дня, коли на авіашоу у Скнилові біля Львова загинуло 77 осіб, з них 28 дітей, а ще 250 – постраждали.

Фото: ЛМР, Роман Балук