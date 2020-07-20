У дитсадках Львова – 875 вільних місць. Список

Соломія Головіна

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Управління освіти Львівської міськради опублікувало перелік дитсадків із 875 вільними місцями.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Минулого тижня завершився прийом документів дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова, які були зараховані у першій хвилі. Від сьогодні і до 19 серпня в електронній системі буде відкрита функція редагування електронних заявок, а також оприлюднено інформацію про вільні місця кожної вікової групи в садочках міста.

«Батьки, чиї діти не потрапили до дитячого садка в першій хвилі зарахування, матимуть можливість перереєструвати електронну заявку дитини в той ЗДО, де ще є вільні місця. Батьки, яким надійшли смс-повідомлення про зарахування дітей, але вони не подали документів до 14 липня, зможуть редагувати електронну заявку лише з 1 січня 2021 року», – повідомило управління освіти ЛМР.

Усі перереєстровані заявки формуватимуться відповідно до дати реєстрації у «відкритих списках» за посиланням: https://edu.city-adm.lviv.ua/openlist/.

Станом на сьогодні у садочках міста є 875 вільних місць: у групи раннього віку – 226; у молодші групи – 458; у середні  – 129; в старші – 62.

Як відомо, 13 липня обласна комісія ТЕБ і НС дозволила на Львівщині відновити роботу дитячих садочків. Детальніше про те, яки вони запрацювали після чотирьох місяців вимушеного карантину, читайте у матеріалі «Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків».

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