Українці четвертий рік поспіль продають валюти більше, ніж купують

Ольга Денисяка

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Українці четвертий рік поспіль продають більше валюти, ніж купують –у 2019 році позитивна різниця між продажем і купівлею становила 177 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Львівський портал.

 

 

У Нацбанку зазначили, що у 2019 році позитивна різниця між продажем (14,95 млрд доларів) і купівлею (14,77 млрд доларів) становила 177 мільйонів доларів. А обсяг готівкого ринку зріс на понад 40%.

«Важливим є те, що українці поступово звикають до режиму плаваючого курсу гривні. Вони все менше реагують на короткострокові курсові коливання, адже мають розуміння, що гривня може не тільки послаблюватися, але й посилюватися», – йдеться в повідомленні.

Фото: НБУ

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