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Ракетний удар по Хмельницькому: є поранені

Наталя Дуляба

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Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Хмельницькому у суботу вранці, 18 лютого, є поранені. Також пошкоджено житлові будинки й освітні заклади. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Наразі відомо, що через ракетний обстріл РФ Хмельницького поранення дістали двоє місцевих мешканців.

Пошкоджено близько десятка багатоповерхівок, три навчальні заклади. Загалом у будинках повибивало орієнтовно пів тисячі вікон і балконів.

За словами Олександра Симчишина, через обстріл у місті змінили рух тролейбусів за двома маршрутами.

Нагадаємо, в суботу вранці, 18 лютого, окупанти випустили з акваторії Чорного моря 4 крилаті ракети «Калібр», половину збила українська протиповітряна оборона.

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні, на Львівщині – о 08:40 год. Загалом вона тривала майже годину, у Львівській області все спокійно.

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