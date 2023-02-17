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У перший день весни львів’ян запрошують на концерт «Любов у маленькому Парижі»

Наталя Дуляба

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1 березня у Львівській національній опері відбудеться концерт «Любов у маленькому Парижі» у виконанні Зіновія Карача, Марії Стоколяс, Богдана Дашака, FIJI band та Симфонічного оркестру Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У програмі – всесвітньо відомі шедеври французької музики з репертуару Едіт Піаф, Джо Дассена, Мішеля Леграна, Патрісії Каас, Поля Моріа, Міреї Матьє, Лари Фабіан та багатьох інших. Початок – о 19:00 год.

«Львів часто називають маленьким Парижем, містом романтичних побачень. Адже тут є місця, де ви зустрілися і покохали, де у вас “свої” вулички, “своя” лавочка у парку, “своє” кафе… “Любов у маленькому Парижі” – чудовий спосіб зізнатися у почуттях мовою французької музики. Саме так звучить романтика. Запросіть коханих на побачення у перший день весни», – кажуть організатори VINIL Concert agency.

Квитки доступні за цим посиланням.

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