Після років сексуального насилля львів’янка «здала» свого батька

Львів’янка, яка з дитинства терпіла сексуальне насилля від свого батька, звернулась за допомогою правоохоронців, як тільки стала повнолітньою. Чоловіка вже помістили під варту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про 44-річного мешканця Львова, який роками вчиняв розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки.

Встановлено, що чоловік розбещував дівчинку, здійснював насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, примушував її зніматись у порнографічних фото та сам зберігав дитяче порно.

«Досягнувши повноліття, потерпіла звернулася за допомогою до психолога і в подальшому сповістила правоохоронців про злочини, які роками вчиняв щодо неї батько», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання львів’янина правоохоронці виявили та вилучили речові докази його причетності до вчинення злочинів, про які заявила його донька. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до 15 років тюрми.

Суд уже помістив його під варту і виключив можливість внесення застави. Наразі триває слідство.

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