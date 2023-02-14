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У Львів у житловому будинку рятувальники зібрали 2800 грам ртуті

Анастасія Диняк

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На вулиці Старицького у Львові мешканець будинку виявив розлиту ртуть. рятувальники зібрали 2800 грам речовини. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України Львівщини.

Так, 13 лютого о 16:40 год. до Служби порятунку «101» надійшло звернення, що на вулиці Старицького, 6 на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку власник квартири під час прибирання сходової евакуаційної клітки виявив розлиту ртуть.

На місце прибуло відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення  ГУ ДСНС у Львівській області.

«Рятувальниками було проведено збір ртуті механічним способом та проведено демеркуризаційні роботи. Зібрану ртуть у кількості 2800 грам передано в управління з питань з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання та подальшу утилізацію», – йдеться у повідомленні.

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