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В Києві вибухнув газ на території колишнього заводу: є загиблий та постраждалі

Ольга Денисяка

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9 лютого у Києві пролунав вибух на території колишнього заводу. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху є загиблий та постраждалі. Про це повідомив у Телеграмі мер Києва Віталій Кличко. 

«У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце», –заявив Кличко.

Згодом Віталій Кличко повідомив, що, за попередньою інформацією, одна людина загинула.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху є постраждалі.

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