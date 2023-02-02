Віталій Шабунін: «СБУ рятують корупціонерів із відомства Резнікова, підставляючи при цьому НАБУ»

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, чому справою закупівлі неякісних бронежилетів, у якій фігурує Богдан Хмельницький, має займатися не СБУ і як його та інших ймовірних фігурантів намагаються врятувати від відповідальності:

«Сьогодні СБУ оголосила підозру ексдиректору департаменту держзакупівель Міноборони Богдану Хмельницькому. Його підозрюють у розтраті більше 100 млн грн на закупівлі неякісних бронежилетів.

Це саме той Хмельницький, якого нещодавно з ганьбою вигнали з Міноборони після скандалу із закупівлею харчів для ЗСУ. Це він підписав контракт, на якому хотіли “розпиляти” близько 4 млрд грн.

І от тепер таку хорошу людину схоже вирішили врятувати від відповідальності, а за разом ще підставити НАБУ. При чому роблять це так, ніби бояться, щоб у справі не вийшли на когось вищого, ніж колишній замміністра чи керівник департаменту.

Судіть самі, Хмельницькому інкримінують розтрату державних коштів у понад 100 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК).

За законом (ч.5 ст. 216 КПК) справи про розтрату коштів на такі значні суми підслідні НАБУ, а не СБУ. Тобто її мали б вже давно передати детективам Бюро.

Але підозри чомусь висувають працівники СБУ. При цьому усім правоохоронцям давно відома практика (хоч і абсудна) об’єднаної палати ККС Верховного Суду, за якою докази, отримані з порушенням підслідності, визнаються судами недопустимими.

Тобто у суді такі справи просто розвалюються.

ю.До того ж, після підозри є великий ризик того, що навіть передача справи до НАБУ вже її не врятує. Бо всі зібрані докази суд просто не врахує, адже порушено підслідність.

Більше того, передача справ до НАБУ зараз лише підтвердить те, що СБУ та ОГП попіарилися на гучних підозрах, а всі юридичні проблеми перекидають на НАБУ.

Те ж саме стосується і сьогоднішньої справи щодо податківців. Тільки тут замість СБУ піариться ДБР.

Для того, щоб ці справи закінчилися вироками треба було одразу передати їх в НАБУ/САП.

Ми в ЦПК обовʼязково прослідкуємо за розвитком цих проваджень».

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