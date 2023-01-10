ОСТАННІ НОВИНИ

На Стрийщині сталася потрійна ДТП зі швидкою: є жертва

Анастасія Диняк

|

У селі Стрийського району зіткнулися три автівки, серед них – автомобіль швидкої медичної допомоги. Унаслідок ДТП загинув пасажир швидкої. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася 9 січня, близько 17:00 год., на автодорозі Київ-Чоп у селі Дуліби Стрийського району. За попередніми даними правоохоронців, сталося зіткнення карети швидкої медичної допомоги Fiat Scudo, якою керував 60-річний львів’янин, автобуса «БАЗ» під керуванням 37-річного мешканця одного з сіл Стрийського району та вантажівки Volvo, за кермом якої перебував 48-річний житель Луцька.

Унаслідок ДТП від отриманих травм на місці помер 80-річний пацієнт, мешканець міста Сколе. Окрім того, 47-річний фельдшер зі Львова з травмами був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал