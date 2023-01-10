На Стрийщині сталася потрійна ДТП зі швидкою: є жертва

У селі Стрийського району зіткнулися три автівки, серед них – автомобіль швидкої медичної допомоги. Унаслідок ДТП загинув пасажир швидкої. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася 9 січня, близько 17:00 год., на автодорозі Київ-Чоп у селі Дуліби Стрийського району. За попередніми даними правоохоронців, сталося зіткнення карети швидкої медичної допомоги Fiat Scudo, якою керував 60-річний львів’янин, автобуса «БАЗ» під керуванням 37-річного мешканця одного з сіл Стрийського району та вантажівки Volvo, за кермом якої перебував 48-річний житель Луцька.

Унаслідок ДТП від отриманих травм на місці помер 80-річний пацієнт, мешканець міста Сколе. Окрім того, 47-річний фельдшер зі Львова з травмами був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.