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Володимир Зеленський: «Ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі»

Анастасія Диняк

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Президент Володимир Зеленський привітав українців, які святкують Різдво за юліанським календарем та нагадав про важливість Богослужіння Епіфанія в Києво-Печерській Лаврі:

«Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні. У цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу.

Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Печерської Лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції.

Дуже важливо, що в Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди.

Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості.

Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше.

Слава Україні!»

Нагадаємо, цього року у Києво-Печерській Лаврі відбулася перша різдвяна служба Православної церкви України.

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