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Володимир Зеленський: «Кожній родині – достатку, а Україні – перемоги»

Анастасія Диняк

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Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Хрестовим та побажав якнайшвидшої перемоги України:

«Вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове.

Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу.

Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею тисячолітні мир і процвітання.

Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну!

Христос рождається! Славімо його!»

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