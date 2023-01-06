Генштаб підтвердив ураження пункту окупантів на Херсонщині

Українські військові вдарили по пункту дислокації росіян на Херсонщині. Втрати наразі уточнюються. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, українська авіація 6 січня завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника.