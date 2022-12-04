На Дніпропетровщині росіяни вбили 23-рчного хлопця

Російські окупанти вчергове обстріляли Нікопольщину. Є жертва. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За даними Резніченка, у неділю, 4 грудня, ворог п’ять разів атакував Нікопольщину. Під вогонь противника потрапили Нікополь та Покровська громада.

Унаслідок влучання російського снаряду на приватне подвір’я у селі Капулівка загинув 23-річний хлопець.

Наразі з’ясовуються деталі руйнувань.