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На Дніпропетровщині росіяни вбили 23-рчного хлопця

Анастасія Диняк

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Російські окупанти вчергове обстріляли Нікопольщину. Є жертва. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За даними Резніченка, у неділю, 4 грудня, ворог п’ять разів атакував Нікопольщину. Під вогонь противника потрапили Нікополь та Покровська громада.

Унаслідок влучання російського снаряду на приватне подвір’я у селі Капулівка загинув 23-річний хлопець.

Наразі з’ясовуються деталі руйнувань.

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