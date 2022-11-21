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У Львові в 22-ге відбудеться фестиваль Jazz Bez. Програма

Андрій Котенський

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У Львові відбудеться ХХІІ міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. У фокусі фестивалю – тема культурної релокації. На сцені будуть як знані виконавці з Польщі, Аргентини, Бельгії та України, так і майбутні музиканти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez, що одночасно проходить у Польщі та Україні, є знаковою подією для Львова. Фестиваль засновано 2001 року мистецьким об’єднанням «Дзиґа». Від започаткування фестиваль відбувався щороку, навіть під час революцій в Україні чи пандемії. Цей рік – рік війни – не став винятком.

Цьогоріч фестиваль відбуватиметься 2-6 грудня, проте є широка пре- і супровідна подієва програма, що стартує в кінці листопада – із тренінгу-лекції «Бути сміливим, зокрема на сцені» та відкритої репетиції студентів львівської музичної академії, які готуються до виступу в межах ХХІІ Jazz Bez. А далі – лекції та музичні майстер-класи в America House Lviv, етно-джаз із Усеіном Бекіровим в арт-галереї «Дзиґа», вечір актуальної польської імпровізаційної музики із Jazz Forum Talents, сольна програма бельгійського піаніста Івана Падуарта (Ivan Paduart), батл трубачів із гостем з Аргентини Себастьяном Грещуком (Sebastián Greschuk), концерт «Джаз Релокація» просто неба у закапелку Маркіяна Іващишина.

Головна тема цьогорічного фестивалю – релокація в культурі України. Саме тому буде більше освітніх проєктів і спеціальний концерт «Джаз Релокація». Також уперше – Jazz Bez Kids: це спеціальна програма для наймолодших, підготовлена разом з Іриною Вакуліною, дириґенткою, менеджеркою мистецьких проєктів, співзасновницею Центру музичного розвитку TEMPO. Ще одна складова цьогорічної програми – Jazz Bez Junior – окремий виступ зі студентами кафедри джазу музичної академії ім. М. Лисенка.

«За понад два десятиліття існування Jazz Bez ніколи не зупинявся – був сценою для міжнародної підтримки і голосом нової музики Помаранчевої революції та Революції Гідності, місцем важливих зустрічей і народженням нових ідей у 2000-му, 2010-му, 2020-му… Ми переконані, що сила культури, велика сила мистецтва – надважлива і у важкі часи війни. Попри труднощі, заради перемоги – ми згуртовуємось і творимо, бо віримо у наше прекрасне майбутнє», – наголошує арт-директорка, ведуча фестивалю Марта Більська.

Тим часом традиційно – попри війну та всупереч війні – музика вільних, окрім Львова, звучатиме і в інших містах України (Рівне, Дрогобич, Умань), а також у Польщі (Перемишль). Деякі інші міста в обох країнах розглядають можливість проведення концертів у себе.

Програма ХХІІ Jazz Bez у Львові, 28 листопада – 4 грудня

Понеділок, 28 листопада

14:00 — Тренінг-лекція арт-директорки Jazz Bez Марти Більської «Бути сміливим, зокрема на сцені» для студентів кафедри джазу й популярної музики ЛНМА ім. М.Лисенка / ЛНМА ім. М.Лисенка

16:00 — Jazz Bez Junior, відкрита репетиція студентів джазової кафедри / ЛНМА ім. М.Лисенка

Вівторок, 29 листопада

17:00 — Освітня екскурсія для дітей і підлітків у Музичну школу Михайла Балога Vedel School / Vedel School

Середа, 30 листопада

18:00 — Вечір спогадів «Маркіян Іващишин: значення і вплив» від America House Lviv та Інституту стратегії культури / America House Lviv

Четвер, 1 грудня

14:00 — Лекція Марти Більської «Вибір бути вільними» / ЛНМА ім. М.Лисенка

18:00 — Практична лекція і майстер-клас для духових «Порівняння американських та європейських музичних тенденцій у 2022 році» від джазового трубача Якова Цвєтінського / America House Lviv

П’ятниця, 2 грудня

19:00 — Вечір кримськотатарської культури та концерт квартету Усеіна Бекірова / арт-центр «Дзиґа»

Субота, 3 грудня

11:00 — Науково-освітній «ДжазФорум» / ЛНМА ім. М.Лисенка

13:00 — JazzBezKids, інтерактивне заняття для дітей ВПО та місцевих дітей під керівництвом Ірини Вакуліної / арт-центр «Дзиґа»

17:00 — Концерт студентів джазової кафедри Музичної академії Jazz Bez Junior. Майстер-класи зіркових гостей фестивалю / ЛНМА ім. М.Лисенка

19:00 — Іван Падуарт (Бельгія) та Jazz Forum Talents (Польща) / арт-центр «Дзиґа»

Неділя, 4 грудня

13:00 — JazzBezKids, інтерактивне заняття для дітей ВПО та місцевих дітей під керівництвом Ірини Вакуліної / арт-центр «Дзиґа»

18:00 — «ДжазРелокація», open air в закапелку Марека Іващишина

19:00 — Батл трубачів «Чия труба звучить переможніше?» із Себастьяном Грещуком (Аргентина)

20:00 — великий джем-сейшн

Вівторок, 6 грудня

Музично-перфомативне дійство від Влодка Кауфмана, Халіла Халілова,  Мар’яна Пирога / Співоче поле у Музеї народної архітектури та побуту імені  Климентія Шептицького (Шевченківський гай)

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