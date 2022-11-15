Провідник вигнав у тамбур військового через «поганий запах»

Провідник «Укрзалізниці» вигнав з вагону до тамбура військового Віктора Якименка, який їхав додому з фронту, нібито через те, що від нього «погано пахло». Про це повідомила волонтерка Любов Оліградська.

Так, за словами волонтерки, історію їй розповіла донька Якименка. За її словами, 11 листопада військовий їхав з Дніпра до Києва. Чоловік служить у військовій частині «А7107» та їхав у відпустку додому.

«Якименко Віктор їхав у відпустку до родини з Дніпра в Київ, потягом номер 731, взяв квиток на потяг і замість того, щоб приймати вдячність від людей, яких боронить, дуже «ввічлива» провідниця/провідник попросила/в його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне», – йдеться у повідомленні.

Волонтерка Оліградська звернулася до «Укрзалізниці» з закликом відреагувати на ситуацію, бо «це не перший такий випадок».

«Хочеться запитати в «Укрзалізниці», як вони ставляться до цього. Ми думаємо, всі бачили фото і відео з передової, напевне, там у всіх п’ятизіркові окопи з душем, ванною і біде? Війна не пахне фіалками і люксовим парфумом, вона пахне потом, кров’ю і смертю! Всі військові, які боронять нашу державу, роблять все можливе і неможливе, щоб ніхто з нас не знав цього запаху», – наголосила вона.

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