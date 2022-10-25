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У військового на Львівщині вкрали 0,5 млн грн. Оновлено

Наталя Дуляба

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Правоохоронці на в’їзді до Закарпаття спіймали чоловіків, які з будинку військового на Львівщині поцупили більше 0,5 млн грн. Про це повідомляє Львівський портал.

Про випадок спершу повідомила поліція Закарпаття. Правоохоронці отримали від львівських колег орієнтування про зловмисників, які причетні до крадіжки більше 0,5 млн грн. Гроші вони вкрали із автомобіля на Львівщині.

«В ході реалізації оперативної інформації двох фігурантів було затримано на в’їзді до Закарпаття. У зловмисників виявили викрадені понад пів мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

Однак згодом у Нацполіції Львівщини уточнили, що гроші вкрали з будинку у Червоноградському районі. Вони належали військовослужбовцю, який зараз захищає Україну.

«Коли мешканці перебували в іншій будівлі, зловмисник чи зловмисниця проник у помешкання через вхідні двері та втік через вікно. В межах програми «Безпечна Львівщина» у населеному пункті на вулицях встановлені камери відеоспостереження, тож поліцейські, вивчивши записи, встановили, що до скоєння злочину може бути причетна жінка, яка вийшла з села на дорогу, сіла в автомобіль «Фольксваген Пасат», який її очікував, та поїхала в напрямку Червонограда», – розповів начальник Червоноградського районного відділу поліції Василь Шимон.

В подальшому правоохоронці відстежили маршрут пересування «Пасата» та виявили його на території Волинської області. Потім зловмисників затримали на в’їзді у Закарпаття.

Встановлено, що до скоєння крадіжки причетні 38-річна жінка та 45–річний чоловік, мешканці сусідньої області. Кошти та інші речові докази у них вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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Фото: поліція

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