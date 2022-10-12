На війні загинув викладач Академії сухопутних військ

У бою з російськими окупантами загинув 50-річний Олександр Ісаков, який працював викладачем кафедри тактики, а потім – заступником начальника Центру підвищення кваліфікації Національної академії сухопутних військ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Львів’янин Олександр Ісаков загинув 11 жовтня. Поховають його у четвер, 13 жовтня, на Личаківському кладовищі.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Міська церемонія прощання на площі Ринок відбудеться об 11:30 год.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка воїна:

Олександр Ісаков (28.05.1972 – 11.10.2022) навчався у СЗШ №43. У 1993 році закінчив колишнє Львівське вище військове-політичне училище, згодом вступив на військову службу.

Із 1996 року обіймав посаду старшого референта-перекладача відділу аналізу та обробки інформації, опісля працював старшим викладачем кафедри тактики Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Згодом займався підприємництвом у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

У 2022 році повернувся на військову службу на посаді заступника начальника Центру підвищення кваліфікації Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

В Олександра Ісакова залишилися дружина та син.

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