ОСТАННІ НОВИНИ

Втрати РФ перевищили 60 800 бійців

Анастасія Диняк

|

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 60 800 військових, 2 424 танки, 266 літаків та 228 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 4 жовтня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 60 800 (+370) осіб,
  • танків ‒ 2 424 (+44) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27) од,
  • артилерійських систем – 1 407 (+2) од,
  • РСЗВ ‒ 340 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 177 (+1) од,
  • літаків – 266 (+1) од,
  • гелікоптерів – 228 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 823 (+12) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 028 (+2),
  • Крилаті ракети – 246 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

всі статті
Львівський портал