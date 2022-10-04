Втрати РФ перевищили 60 800 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 60 800 військових, 2 424 танки, 266 літаків та 228 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 4 жовтня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 60 800 (+370) осіб,

танків ‒ 2 424 (+44) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 018 (+27) од,

артилерійських систем – 1 407 (+2) од,

РСЗВ ‒ 340 (+2) од,

засоби ППО ‒ 177 (+1) од,

літаків – 266 (+1) од,

гелікоптерів – 228 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 823 (+12) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 028 (+2),

Крилаті ракети – 246 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.