Чоловіку, який стріляв у патрульних, не вдалося уникнути покарання

Прокурори Львівщини домоглися можливості справедливого вироку чоловіку, який, будучи п’яним, відкрив вогонь по патрульним . Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Так, у березні 2021 року правоохоронці затримали 30-річного мешканця села Наконечне Друге, що на Яворівщині. У селищі Запитів у нетверезому стані порушив ПДР, але на вимогу патрульних зупинитися не реагував, натомість почав тікати.

Згодом чоловік почав стріляти по правоохоронцях з мисливської рушниці. Злочинця вдалося затримати, у ході обшуку у нього вилучили кастет та понад 1,7 кілограм бурштину на загальну суму понад 17 тисяч гривень.

Чоловіка звинуватили у незаконному придбанні, зберіганні та перевезення бурштину, носінні та зберіганні кастету без передбаченого законом дозволу та замаху на вбивство правоохоронців під час виконання ними службових обов’язків (ч.1 ст.240-1, ч.2 ст.263, ст.348 КК України). Йому загрожувало до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Суд першої інстанції змінив кваліфікацію вчиненого діяння на більш м’яку – погрозу вбивства працівника правоохоронного органу. І таким чином дав фігуранту справи іспитовий строк, чим фактично звільнив його від відбуття покарання.

Прокурори подали апеляцію, проте Львівський апеляційний суд залишив вирок без змін. Вважаючи прийняте рішення незаконним, прокурор потім оскаржив його у Верховному Суді, який визнав доводи касаційної скарги обґрунтованими.

Відтак тепер злочинцю загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. Остаточний вирок суд ще не виніс.