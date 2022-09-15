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В ДТП біля Бродів загинули двоє жінок і двоє дітей

Ольга Денисяка

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Ввечері 15 вересня на трасі Київ-Чоп на Львівщині трапилась масштабна аварія. Внаслідок ДТП загинули четверо людей – дві жінки та двоє дітей. Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 15 вересня, близько 20:00 год. на автодорозі «Київ – Чоп» у місті Броди.

Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів 30-річна водійка «Фольксвагена», а також двоє хлопчиків віком 4 та 7 років, які перебували у машині, отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події. Ще одна пасажирка померла по дорозі до лікарні, її дані встановлюються. Водій військового автомобіля не постраждав.

Зараз поліцейські разом зі співробітниками ДБР встановлюють обставини події.

 

Додамо, що за даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, «Фольксваген» зіткнувся з військовим автомоблем, що їхав у складі колони техніки.

«Зі слів свідків, водій Фольцваген Кадді рухався з м. Броди напрямку м. Тернопіль та не пропустила колону військової техніки, та скоїв зіткнення з  військовою технікою», – написав у Facebook Ігор Зінкевич.

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