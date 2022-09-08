У Львові досі працює 340 російських компаній. Список

Понад 340 бізнесів у Львові прямо або опосередковано належать росіянам. Список російських компаній, що ведуть бізнес у місті львівська мерія надіслала правоохоронцям ще в квітні. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Попри те, що у місті працює 340 російських компаній мер Львова оприлюднив список у якому є назви лише 79 з них. В оприлюдненому списку оотелі мережі «Reikartz», магазини елітної парфумерії «Brokard», Львівський ізоляторний завод.

Також до списку потрапили компанії, що формально належать українцям – наприклад, «Керамбуд» і «Бетонбуд», які у власності близьких родичів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

У коментарі ZAXID.NET Садовий запевняє, що опублікував лише частину списку, а його повну версію надіслав у НАЗК та військову адміністрацію, які й мають реагувати на російський бізнес.

Як відомо від початку повномаштабної війни Росії проти України через російського власника у Львові арештували лише готель «Дністер» та приміщення приміщення однієї російської фірми у центрі Львова.

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