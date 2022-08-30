На будівництві мосту на Львівщині з держбюджету викрали 8,5 млн грн

На Львівщині під час ремонтних робіт директор будівельної компанії незаконно привласнив собі майже 8,5 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, упродовж 2020-2021 років на замовлення Східницької селищної ради підприємство займалося будівництвом автомобільного мосту для з’єднання двох населених пунктів на Львівщині.

Підрядник не виконав усіх робіт, а також завищив вартість будівництва. Директор фірми підробив офіційні документи щодо вартості будівельних робіт та подав їх для оплати замовнику. Таким чином фігурант привласнив майже 8,5 мільйона гривень з державного бюджету.

Директору будівельної компанії повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (Заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення фінансово-господарських документів). Йому загрожує до дванадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

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