Як відбуватиметься навчання у Львівських школах в умовах війни

Новий навчальний рік на носі. Майже всі львівські школи вже готові до занять. Діти сядуть за парти із 1 вересня, але не всі уроки будуть у класах. У Львові запроваджують змішані форми навчання, передає Львівська хвиля.

За словами керівника міського управління освіти Андрія Закалюка, Львові запроваджують змішані форми навчання у шкільних класах та дистанційно. Такі умови повзанні із безпекою школярів, щоб в разі потреби усі вони могли вміститися у сховищах.

«Кожна школа сама вирішує власний формат навчання. У більшості шкіл укриття не розраховані на ту кількість дітей, які є в школі. Тому все ж таки навчання буде відбуватися в різних формах. Тобто, будуть чергуватися дистанційні дні з оф-лайн навчанням, одні класи так, інші так, тобто дуже по-різному», – зазначив чиновник.

За його ж словами, масових урочистостей 1 вересня також не буде, утім кожна школа готує для себе маленьке свято.

Як відбуватиметься навчання в умовах війни?

Андрій Закалюа також розповів, що заняття будуть проводити відповідно до вимог безпеки. Тобто, якщо лунає тривога – усі спускаються в укриття. Дитячі гуртки також працюватимуть у школах. Не скасовують і групу продовженого дня. Але можуть бути обмеження щодо кількості дітей у класах.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у усіх львівських школах перевірять укриття.

Нагадаємо, школи не лише Львова, а й всієї Львівщини готуються повернутися до очного навчання з 1 вересня. Для цього підвали мають бути належним чином обладнані під укриття.

У Міносвіти вже заявили, що новий навчальний рік офлайн зможуть почати ті освітні заклади, укриття яких відповідатимуть вимогам ДСНС. Водночас дітей, батьки яких боятимуться відпускати в школу, виш чи профтех, обіцяють не відраховувати.

10 серпня стало відомо, що всіх переселенців виселили із львівських шкіл.

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