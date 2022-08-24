Українці надихають світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі, – Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав українців з Днем Незалежності та анонсував військову допомогу Україні:

«Від імені всіх американців я вітаю народ України з Днем Незалежності. Протягом останніх шести місяців українці надихають світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі. Вони рішуче та міцно протистоять повномасштабному вторгненню Росії в Україну. І сьогоднішній день – це не лише вшанування минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається – і залишатиметься – суверенною та незалежною державою.

Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогоднішній день транш безпекової допомоги: близько 2,98 мільярда доларів США на зброю та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці України. Ця допомога включатиме системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні системи та радари, щоб гарантувати, що Україна зможе продовжувати захищатися в довгостроковій перспективі.

Я знаю, що цей День Незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки, багато людей стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних нападів лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності. Сьогодні й кожного дня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди. Сполучені Штати, у тому числі горді американці українського походження, із задоволенням продовжуватимуть прославляти Україну як демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу державу протягом наступних десятиліть».