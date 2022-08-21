У небі над Херсонщиною збили три ворожі безпілотники

російські окупаційні війська позбулися ще трьох своїх безпілотних літальних апаратів у небі над Херсонщиною. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

У неділю, 21 серпня, на Херсонщині успішно попрацювало Повітряне командування «Південь». Між 12:00 і 13:00 год. зенітний ракетний підрозділ виявив у небі відразу три російські безпілотники й знищив їх.

Попередньо відомо, що йдеться про безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, імовірно, «Орлан-10». Ними окупанти намагались вести повітряну розвідку та коригували вогонь своєї артилерії.

Зазначимо, у ніч на 21 серпня Повітряне командування «Південь» також збило дві крилаті ракети «Калібр», які російські загарбники випустили з акваторії Чорного моря. Вартість однієї такої ракети оцінюють у 6,5 млн доларів.

Нагадаємо, майже за пів року війни в Україні росія втратила більше 800 своїх безпілотників, 234 літаки, 197 вертольотів та понад 45 тисяч своїх військових.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть якраз на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

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