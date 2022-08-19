Макрон обговорив з Путіним ситуацію на ЗАЕС

Президент Франції Емманюель Макрон знову провів телефонну розмову з російським президентом Путіним. Обговорили зокрема відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Про це повідомили на сайті президента Франції.

Так, у пресслужбі Макрона зазначили, що президенти Франції та Росії обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та як вона впливає на ядерну безпеку. Макрон наголосив на направленні на ЗАЕС місії експертів МАГАТЕ за погодженням із Україною та ООН.

«Президент російської федерації повідомив президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та зазначені методи», – йдеться в заяві.

Найближчими днями представники країн знову обговорять цю тему.

Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Також внаслідок обстрілів були пошкоджені датчики радіаційного моніторингу, тож тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

Також Міністерство оборони Росії заявило, що у відповідь на обстріли з української сторони, росіяни можуть зупинити роботу Запорізької АЕС.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

19 серпня росіяни оголосили на ЗАЕС «вихідний». На території АЕС зможе знаходитися лише оперативний персонал, для усіх інших вхід буде закрито. Окрім того, представники Росатому терміново покинули територію станції.

Одночасно з тим в Міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ.