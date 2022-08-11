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Поліцейські розшукують підозрюваного у тяжкому злочині

Анастасія Диняк

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Розшукується Ярослав Кізлик, який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, правоохоронці оголосили у розшук 47-річного Ярослава Кізлика мешканця Тернопільщини. Чоловіка підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Прикмети: зріст близько 175–180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, можуть повідомити до поліції за телефонами: (04334) 2-53-74, (067) 297 32 73 або 102.

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