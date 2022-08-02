У Львові на закупівлі медичного обладнання з держбюджету привласнили 1,8 мільйона гривень

Львівський суд стягнув близько 1,8 мільйона гривень з суб’єкта господарювання, який отримав їх з держбюджету на закупівлю медичного обладнання під час пандемій Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними прокурорів, між суб’єктом господарювання та ЛОДА було укладено договір про поставку системи реєстрації медичного інформації та дослідне обладнання, яке в подальшому використовувалось для запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів Covid-19.

Зазначимо, в умовах пандемії, закупівлі вищезгаданих систем здійснювалися без оподаткування ПДВ. Таким чином, одержана сума податку залишалася у товариства.

За даними правоохоронців, на податки виділили близько 1,8 мільйона гривень з держбюджету. Суд погодився із доводами прокуратури та стягнув кошти з суб’єкта господарювання.