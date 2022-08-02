ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на закупівлі медичного обладнання з держбюджету привласнили 1,8 мільйона гривень

Анастасія Диняк

|

Львівський суд стягнув близько 1,8 мільйона гривень з суб’єкта господарювання, який отримав їх з держбюджету на закупівлю медичного обладнання під час пандемій Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними прокурорів, між суб’єктом господарювання та ЛОДА було укладено договір про поставку системи реєстрації медичного інформації та дослідне обладнання, яке в подальшому використовувалось для запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів Covid-19.

Зазначимо, в умовах пандемії, закупівлі вищезгаданих систем здійснювалися без оподаткування ПДВ. Таким чином, одержана сума податку залишалася у товариства.

За даними правоохоронців, на податки виділили близько 1,8 мільйона гривень з держбюджету. Суд погодився із доводами прокуратури та стягнув кошти з суб’єкта господарювання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

всі статті
Львівський портал