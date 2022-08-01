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росіяни обстріляли мікроавтобус із цивільними на Херсонщині. Двоє загинули

Наталя Дуляба

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1 серпня окупанти у Херсонській області обстріляли евакуаційний автобус із цивільними. Відомо про двох загиблих. Про це повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму Telegram.

«З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло», – написав він.

За словами Вілкула, п’ятьох людей, трьох чоловіків і двох жінок, вдалося евакуювати до Кривого Рогу. Двоє з потерпілих із опіками є у важкому стані, їм надають необхідну допомогу медики.

Наразі всі деталі з’ясовуються.

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