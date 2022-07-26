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​У Львові затримали п’яного водія, що керував маршруткою переповненою людьми

Андрій Котенський

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У Львові вдень, 26 липня, на вулиці Городоцькій затримали нетверезого водія маршрутку, що перевозив переповнений салон пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними патрульних, вони в той час проводили відпрацювання звернення водіїв легкових автомобілів, які скаржаться на те, що у Львові водії маршруток систематично здійснюють висадку пасажирів з порушенням ПДР, перешкоджаючи руху іншим транспортним засобам.

Під час зупинки водія переповненого людьми автобусу патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проте 55-річний львів’янин від проходження перевірки відмовився, а згодом зясувалося, що керманич взагалі був позбавлений посвідчення водія за нетверезу їзду.

На водія патрульні склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння вже вдруге за рік та винесли постанову за керування транспортним засобом без прав.

На місце події приїхав власник автотранспортного підприємства, який викликав тверезого водія, аби автобус із людьми продовжив рух за маршрутом.

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