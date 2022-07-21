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Зеленський про хакерські фейки: 44 роки – це не 70

Анастасія Диняк

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Президент Зеленський відреагував на поширений хакерами фейк про стан його здоров’я. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

Так, президент України відреагував на інформацію про свій «важкий стан здоров’я», яку поширили кіберзлочинці у ефірах радіостанцій TAVR Media. Зеленський заявив, що «44 роки – це не 70» і він почується чудово.

«Так міцно як зараз, я ще ніколи не почувався. Погана новина для всіх, хто запускає такі фейки — я не один, нас 40 мільйонів» — сказав президент.

 

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Нагадаємо, у четвер, 21 липня, було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Зокрема атакували дев’ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio та Радіо Байрактар.

Хакери поширили фейкову інформацію про проблеми зі здоров’ям президента України Володимира Зеленського.

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