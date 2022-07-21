Зеленський про хакерські фейки: 44 роки – це не 70

Президент Зеленський відреагував на поширений хакерами фейк про стан його здоров’я. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

Так, президент України відреагував на інформацію про свій «важкий стан здоров’я», яку поширили кіберзлочинці у ефірах радіостанцій TAVR Media. Зеленський заявив, що «44 роки – це не 70» і він почується чудово.

«Так міцно як зараз, я ще ніколи не почувався. Погана новина для всіх, хто запускає такі фейки — я не один, нас 40 мільйонів» — сказав президент.

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