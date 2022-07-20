Батьки окупантів дають їм поради по ламанню кісток, щоб утікти з війни, – СБУ

Російські окупанти готові на все, щоб вибратися з війни на території України живими. Все частіше росіяни намагаються потрапити до госпіталів з травмами, які отримали самостійно. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового, який відправився воювати в Україну, з батьком. Окупант розповідає, що вже не може знаходитися на фронті та ділиться варіантами побігу.

«Я вирішив! Зараз о четвертій змінюся і якось на сходах ногу зламаю. Не можу я, тато, мене трусить вже. Трусить страшно. Не можу я вже знаходитися тут», – скаржиться син.

Після невдалої спроби військовий знову телефонує батьку і отримує від нього пораду як краще травмувати себе.

«У нас в молодості відкошували хлопці: загортаєш рушником чи ганчіркою руку, мочиш її, підходиш до якогось кута і об той кут рукою б’єш. І не так боляче, і кістка ламається», – розказує він.

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