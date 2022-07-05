Військовозобов’язані зможуть виїхати з місця проживання лише з дозволу військкомату

У воєнний час призовникам, військовозобов’язаним та резервістам заборонено виїжджати з місця проживання без дозвілу військкомату. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Генштаб посилається на норму Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», який діє з 1992 року. Цей закон передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак військовообов’язані все ж можуть виїхати з місць проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Для цього необхідно отримати дозвіл військкомату. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

Також наразі розглядається «додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю».

Кому видадуть дозвіл

Як повідомила пресслужба Запорізької ОВА, дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:

призовникам , яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

, яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки; особам призовного віку , за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб;

, за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб; військовозобов’язаним та резервістам , які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію), на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію), на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку; військовозобов’язаним та резервістам , що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;

, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання; в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.

Дозвіл не потрібно отримувати особам:

Виключеним з військового обліку . Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов’язаного.

. Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов’язаного. Особам, які вибувають у відрядження і є військовозобов’язаними заброньованими на період мобілізації та на воєнний час . При собі необхідно мати паспорт, військовий квиток\тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочку або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.

і є військовозобов’язаними . При собі необхідно мати паспорт, військовий квиток\тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочку або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження. Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку \ тимчасовому посвідченні. Такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи діб з дати зняття з обліку.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні в Міноборони спростували фейк про примусову мобілізацію жінок. У міністерстві заявили в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Також жодних обмежень, пов’язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок не плануються.

Додамо, що Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня. Окрім того, продовжили й загальну мобілізацію.

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