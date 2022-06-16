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На Херсонщині новонародженим вимушено отримують російське громадянство

Анастасія Диняк

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Окупаційна влада заявила, що усі діти народжені на Херсонщині після 24 лютого будуть отримають російське громадянство. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Так, призначений окупантами «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Кирило Стремоусов заявив, що новонароджені мешканці Херсонської області автоматично стають громадянами Росії. Окрім того, російське громадянство дадуть усім дітям-сиротам.

Соболевський наголосив, що подібні дії є «злочинними та юридично нікчемними», а доля дітей окупантів не цікавить.

«Дитячі будинки забезпечувалися нами до останнього, насамперед завдяки волонтерам та небайдужим громадянам Херсонщини. Дітьми орки стали цікавитися лише тоді, коли вони дізналися, що ми працюємо над евакуацією», – йдеться в повідомленні.

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