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Ризик застосування ядерної зброї є найвищим з часів Холодної війни

Анастасія Диняк

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У Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру заявили, що всі «ядерні» держави мають намір збільшити кількість ядерних боєголовок, тому загроза їх застосування є на найвищому рівні. Про це пише Радіо Свобода.

Так, Росія, США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та КНДР проводять модернізацію ядерних арсеналів та планують збільшити кількість боєголовок у наступні кілька років.

«Попри те, що торік було досягнуто значних успіхів як у галузі контролю над ядерними озброєннями, так і в галузі ядерного роззброєння, ризик застосування ядерної зброї зараз здається вищим, ніж будь-коли з розпалу Холодної війни», – зазначив директор інституту Ден Сміт.

За даними інституту, минулого року США та Росія  зняли з озброєння застарілі системи, тому відбулося скорочення ядерних арсеналів – з понад 13 тисяч до 12,7 тисяч, з них 9,4 – активні та готові для використання. Так, Америка та Росія в сукупності мають 90% світової ядерної зброї.

Лідери за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок станом на січень 2022 року:

  • США – 1744 (разом із запасом – 3708);
  • Росія – 1588 (4477);
  • Франція – 280 (290);
  • Великобританія (у 2021 році країна відмовилася від публікації даних по ядерних боєголовках) – 120 (180).

Ядерний запас має також Пакистан – 165 боєголовок, Індія – 160, Ізраїль – 90 та КНДР – 20.

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