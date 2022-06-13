Ризик застосування ядерної зброї є найвищим з часів Холодної війни

У Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру заявили, що всі «ядерні» держави мають намір збільшити кількість ядерних боєголовок, тому загроза їх застосування є на найвищому рівні. Про це пише Радіо Свобода.

Так, Росія, США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та КНДР проводять модернізацію ядерних арсеналів та планують збільшити кількість боєголовок у наступні кілька років.

«Попри те, що торік було досягнуто значних успіхів як у галузі контролю над ядерними озброєннями, так і в галузі ядерного роззброєння, ризик застосування ядерної зброї зараз здається вищим, ніж будь-коли з розпалу Холодної війни», – зазначив директор інституту Ден Сміт.

За даними інституту, минулого року США та Росія зняли з озброєння застарілі системи, тому відбулося скорочення ядерних арсеналів – з понад 13 тисяч до 12,7 тисяч, з них 9,4 – активні та готові для використання. Так, Америка та Росія в сукупності мають 90% світової ядерної зброї.

Лідери за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок станом на січень 2022 року:

США – 1744 (разом із запасом – 3708);

Росія – 1588 (4477);

Франція – 280 (290);

Великобританія (у 2021 році країна відмовилася від публікації даних по ядерних боєголовках) – 120 (180).

Ядерний запас має також Пакистан – 165 боєголовок, Індія – 160, Ізраїль – 90 та КНДР – 20.