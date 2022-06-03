Туреччина купує вкрадене росією українське зерно, – посол України

Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав Туреччину серед країн, які купують вкрадене росією українське зерно. Про це, як пише Українська правда, повідомляє Reuters.

Посол також повідомив журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

Нагадаємо, Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував візит глави МЗС росії до Туреччини 8 червня. За його словами, на зустрічі з Лавровим, серед інших, обговорюватиметься тема формування «коридора безпеки» для постачання української пшениці через Чорне море.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Додамо, що станом на середину травня росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна. Блокуючи порти, рф не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС рф заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама ж росія. Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж росії про «коридор» для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що санкції проти росії не скасують в обмін на експорт українського врожаю та закликав рф прийняти гуманне рішення щодо «гуманітарного коридору» для врожаю з України. Перед тим у Кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

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